Bete Mendes volta às novelas e celebra cultura nacional: 'Bombando'

Na história, Bete Mendes é Dona Arlete, avó biológica de Bia (Maisa) e costureira de mão cheia que vive na pensão de Iolanda (Carla Cristina Cardoso). Enganada, ela pensa que a filha e a neta estão no exterior e se consola no trabalho.

"Ela tem poucas notícias delas [filha e neta], mas tem uma alegria. É costureira da TV Ondas do Mar, continuando o trabalho que ela tinha no Teatro de Revistas, que ela adorava participar. Isso equilibra os sentimentos dela e dá condições de sobrevivência".

Arlete (Bete Mendes) em foto promocional de 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Além do retorno às novelas, Bete Mendes tem vários outros trabalhos previstos para 2025. Ela também estará no ar na reprise de "Tieta", em Vale a Pena Ver de Novo", em uma minissérie que deve estrear no Globoplay, no filme 'Espécie Invasora', dirigido pelo Bruno Safadi e em um outro filme dirigido pelo Marcus Vilar. "Muita coisa junta", brinca ela.

Para a atriz, o grande volume de projetos é resultado de uma nova fase da cultura brasileira, após a pandemia de covid-19. "Atrapalhou demais muitos projetos, muita gente ficou sem trabalho, mas também pelo desgoverno que nós tínhamos, que destruiu a educação, a cultura, muita coisa... Então ficava muito difícil trabalhar".