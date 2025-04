Reviravolta: Zélia revela segredos e faz 'Garota do Momento' pegar fogo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (29) em "Garota do Momento" (Globo), Juliano afirma que Clarice é criminosa e a deixa com uma pulga atrás da orelha.

O crápula percebe que a mulher está diferente e se preocupa com o afastamento dela.

Logo depois, Zélia resolve desistir de se virar contra Clarice e revela toda sua história à falsa irmã. Assim, as duas se unem contra Juliano.