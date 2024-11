Ananda reage a choro de Minerato após racismo: 'Show de coitadismo'

A integrante do Melanina Carioca teme que Ana Paula saia impune do caso. "Espero que a justiça seja feita. As pessoas querem ela presa, mas, pela impunidade acerca desses crimes de racismo, pode ser que não seja. Precisamos entender de que forma ela vai pagar. Não tem desculpa para crime", declarou.

Ananda também se abriu sobre sua relação com KT Gomez, ex de Minerato com quem a ex-panicat falava quando foi racista. A cantora ressaltou que o rapper estava solteiro na época. "Não fui um casinho do [KT], fruto de uma traição. Conheci a família dele, almocei lá", explicou.

A cantora decidiu se afastar ao sentir que KT e Minerato podiam se reconciliar após o término conturbado, que envolveu até ações na Justiça. "Eu intuitivamente entendi que pudesse haver uma volta, e, zelando pelo meu bem psicológico, disse que ele tinha que resolver isso antes de mim", disse ela.

Ananda também sugeriu que uma parceria de trabalho dela e KT teria revoltado Minerato na época dos áudios. "Ela se sentiu ameaçada por achar que estava perdendo uma pessoa para outra que ela julgava ser inferior a ela. Simplesmente me julga menos digna de amor do que ela", afirmou.