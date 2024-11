Juju mostra decoração natalina de R$ 32 mil com bolas banhadas a ouro

Juju Salimeni, 38, exibiu sua decoração de Natal.

O que aconteceu

A influenciadora, que mora em Alphaville (SP), contratou uma empresa especializada para enfeitar sua casa. O decorador Anderson Alves, responsável pela decoração, conta que só a árvore tem 2,40m de altura.

Duzentas e quarenta bolas banhadas a ouro enfeitam a árvore de Natal. "Colocamos na árvore mais de 4 mil lâmpadas do que há de mais moderno no mercado. Elas se chamam strobo. A luzinha ultramoderna fica 80 por cento parada e 20 por cento do tempo pisca suavemente", disse Anderson ao GShow.