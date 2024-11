Filho de Diddy está proibido de alugar casas em Los Angeles, afirma jornal

Justin Combs, 30, estaria proibido de alugar imóveis em Los Angeles.

O que aconteceu

Justin teria sido 'banido' das imobiliárias locais por causar destruição nos imóveis que aluga com festas 'selvagens', parecidas às do pai, Sean 'Diddy' Combs, 55. "Eu trabalho com uma empresa que alugou casas para Justin. Ele dizia: 'Terei 20 convidados'. Mas chegavam 200 e eles destruíam a casa. Chegou a um ponto em que ninguém quer alugar para ele. Ele me ligou para alugar uma casa, e eu disse que não", afirmou um corretor de imóveis de luxo da região ao jornal The New York Post, sob condição de anonimato.

O advogado do rapaz, Jeffrey Lichtman, deixou claro que não há qualquer indício de atividade ilegal nos festejos de seu cliente. "Justin não responde por crimes e nem foi processado por essas acusações por um motivo: ele não fez nada de errado", ressaltou ele, ao comentar as declarações do correto.