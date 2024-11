Pasin: Datena tinha público fiel na TV, mas futuro após cadeirada é incerto

O apresentador José Luiz Datena carregava um público fiel na televisão, mas futuro após cadeirada e aventura política fracassada permanece incerto, segundo avaliação feita pelo colunista Lucas Pasin no Splash Show, do Canal UOL. Datena anunciou a saída da Band nesta quinta-feira (28).

Eu estou muito curioso para saber sobre o futuro do Datena na TV. Ele carrega um público aí do Brasil Urgente, da Band, de 20 anos. É um público muito grande, muito fiel. Tem muita gente que acompanha as notícias pelo Datena.