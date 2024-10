Datena diz que já tem data para voltar ao Brasil Urgente

Datena afirmou que voltará a apresentar o Brasil Urgente no dia 30 de outubro, uma quarta-feira.

O apresentador confirmou a informação a Splash. A confirmação da data por parte de Datena vem em meio a matérias na imprensa sugerindo que ele poderia não voltar ao comando do programa, mesmo após o segundo turno da eleição, devido a uma divisão entre os executivos da emissora em relação ao seu retorno.

Ele já havia dito que não retornaria ao programa antes do segundo turno. "Não seria ético da minha parte, nem da Band, ter um apresentador que foi candidato [antes do fim do segundo turno]".