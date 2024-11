Fernando, Juninho e Luana estão na décima roça de A Fazenda 16

A décima roça de A Fazenda 16 (Record) está oficialmente definida. Com a vitória de Yuri na Prova do Fazendeiro, Juninho e Luana se juntaram na berlinda à Fernando, que havia sido vetado. O menos votado deixado o reality show na quinta-feira (28), a apenas 21 dias de sua final. Quem você quer que fique no jogo? Vote na enquete UOL.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na décima roça? Fernando Antonio Chahestian/RECORD Juninho Antonio Chahestian/RECORD Luana Antonio Chahestian/Record

Indicação do Fazendeiro

Guilherme iniciou a formação da roça indicando Juninho. As últimas semanas foram estressantes, passei do ponto, me excedi e também pedi desculpas."