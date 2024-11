Poze do Rodo presenteia Vivi Noronha e nega rumores de traição

O funkeiro Poze do Rodo preparou uma surpresa romântica para a namorada, Vivi Noronha de 20 anos, nesta quarta-feira (27). O MC ainda rebateu rumores de uma possível traição, em vídeo nos seus Stories.

O que aconteceu

Vivi Noronha recebeu um buquê gigante de rosas vermelhas, além de bombons de chocolate com a inicial do casal. O gesto de Poze do Rodo foi registrado em suas redes sociais, onde a jovem se emociona com o presente.

Após registrar a surpresa para a namorada, o funkeiro usou os Stories para rebater rumores de traição e negou que havia se separado de Vivi. Juntos, eles têm três filhos. Júlia, Miguel e Laura.