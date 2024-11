'Mania de Você': personagem esquecida no churrasco volta e destroça Viola

O que vai acontecer

Viola e Rudá decidem se casar e a cerimônia acontecerá no próprio abrigo. Mal sabem os noivos que Mavi está preparando uma surpresa que pode destruir a festa.

O filho de Mércia (Adriana Esteves) entra em contato com Filipa (Joana de Verona). Ele a persuade, dizendo que é amigo de Rudá, e a atrai para o Brasil.

Mavi paga as passagens e dá dinheiro extra à moça, que aparece no Brasil com um barrigão de grávida. A portuguesa está esperando um filho de Rudá, que a deixou sem dar explicações.

Rudá (Nicolas Prattes) e Filipa (Joana De Verona) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Em solo brasileiro, Filipa deve finalmente reencontrar Rudá no dia do casamento dele com Viola. Mavi arma para que a ex do pescador apareça no momento certo e acabe com a cerimônia.