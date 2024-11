Influenciadora quer processar ex-namorado e pede R$ 1 milhão: 'Perdi tempo'

A influenciadora Wanessa Moura, 31, pretende processar seu ex-namorado e pedir uma indenização de R$ 1 milhão.

O que aconteceu

Após o fim repentino do namoro de três anos, ela alega ter perdido tempo e dinheiro na relação. "Eu deixei de cuidar de mim mesma para focar no relacionamento. Parei de frequentar a academia, de investir em meus projetos, de cuidar da minha empresa e coloquei ele como prioridade", afirmou.

Wanessa também acusou o ex de traição. "Meu ex-namorado cobrou fidelidade, e não era fiel a mim", disse ela, que ainda ficou surpresa com a postura do rapaz: "Quem apresenta alguém à mãe e depois não quer levar o relacionamento a sério? É um absurdo!".