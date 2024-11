'Cabocla' vai mudar de horário? Justiça muda classificação indicativa

Segundo o despacho, a trama contém "drogas, linguagem imprópria e violência". A Globo tem até cinco dias para acrescentar a nova classificação indicativa da novela no Globoplay e em todas as plataformas em que ela é transmitida, como na tv aberta.

Além disso, o Ministério da Justiça também recomendo que, por causa da nova classificação indicativa, "Cabocla" seja exibida após as 21h. Porém, sendo apenas uma recomendação, não deve ocorrer uma mudança de horário.

A Globo já apresentou outras reprises de novelas com classificação indicativa de 14 anos em suas tardes. Um dos casos mais recentes é da novela "Paraíso Tropical", que foi exibida no Vale a Pena Ver de Novo, em 2023, com a classificação de 14 anos.

Splash entrou em contato com a assessoria da Globo, mas a emissora ainda não se pronunciou até o fechamento da matéria. O espaço continua aberto e, existindo uma resposta, o texto será atualizado.