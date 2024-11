Vanessa reclama de grosserias de Flora e leva invertida: 'Sensível demais'

Nessa a acusa de ter sido grosseira no poço, enquanto estavam pegando água. Ao pedir para puxar um balde de água, Flora brincou respondendo que "não" e disse que o poço era dela. A modista questiona para Sidney se realmente foi grossa e o peão diz não entender. "Que grosseria eu fiz com você, louca?"

"Eu que sou louca, Flora. To cansada!", responde Vanessa. "É porque não é a primeira vez, é a milésima.

"Você tá muito sentimental, Nessa. Tá muito sensível. Eu brinquei com você! Você que tá sensível demais. Essa é sensível daqui, inclusive amanhã teremos câmera trato com a sensível", zombou a filha de Arlindo Cruz.

"Brincadeira sem graça. Você que é chata demais, arrogante demais!", disse Vanessa saindo de perto da colega.

Luana entrou na discussão e disse que a reação de Vanessa era por temer estar na roça, já que provavelmente será puxada da Baia. "Não tem nada com roça, eu to cansada das grosserias dela desde o começo do programa comigo. Hoje eu estourei, só isso. Não tem nada a ver com você."