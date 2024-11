MPF recebe denúncia após Jojo Todynho falar em 'proposta' do PT; entenda

Ligaram, marcaram um almoço, disseram que era para falar de trabalho. Quando cheguei lá, era isso. Eu falei: 'Desculpa, gente, não vai rolar'. Jojo Todynho no Conversa Paralela

A cantora, no entanto, não apresentou qualquer prova de que isso de fato ocorreu. Jojo não citou quando foi esse encontro, quem estava presente e quem teria feito a suposta proposta.

Jojo Todynho disse que teria recebido proposta de R$ 1,5 milhão por campanha para Lula Imagem: Reprodução/YouTube

Também sem mostrar evidências, Todynho acusou as celebridades que apoiam Lula de receberem dinheiro do PT. "Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofocas que estão me atacando, todos ganharam dinheiro pra fazer campanha. Se para mim ofereceram R$ 1,5 milhão, imagina quanto outros não ganharam e continuam ganhando", declarou.

Splash entrou em contato com a assessoria da artista para pedir um posicionamento. Caso a defesa se pronuncie sobre o caso, o texto será atualizado.