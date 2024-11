PT vai processar Jojo Todynho por 'proposta' de R$ 1,5 mi em apoio a Lula

Entenda o caso

Jojo Todynho disse em entrevista ao canal Brasil Paralelo que teria recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar Lula em 2022. A cantora, no entanto, não apresentou qualquer prova de que isso de fato ocorreu, nem falou quando foi esse encontro, quem estava presente e quem teria feito a suposta proposta.

Ligaram, marcaram um almoço, falaram que era um trabalho e quando eu cheguei lá era isso... Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente... E eu falei: 'Desculpa gente, não vai rolar'.

— Jojo Todynho

Também sem mostrar evidências, a cantora acusou as celebridades que apoiam Lula de receberem dinheiro do PT. "Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofocas que estão me atacando, todos ganharam dinheiro pra fazer campanha. Se para mim ofereceram R$ 1,5 milhão, imagina quanto outros não ganharam e continuam ganhando".

Em nota, o Partido dos Trabalhadores classificou as declarações de Jojo como fake news. "A campanha eleitoral do presidente Lula nunca fez qualquer proposta de participação remunerada para Jojo Todynho em atos de apoio. A notícia falsa foi divulgada numa plataforma de extrema direita, no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe e plano para assassinar Lula".