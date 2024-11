Morre José Clemente Pozenato, autor de 'O Quatrilho', aos 86 anos

O escritor José Clemente Pozenato morreu aos 86 anos na noite de segunda-feira (25).

O que aconteceu

A informação da morte de José Clemente Pozenato foi confirmada através das redes sociais de sua editora. "É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de nosso querido José Clemente Pozenato. Hoje é a página mais triste dessa grande história. Hoje, nos despedimos do afetuoso marido, pai, sogro e avô. Hoje, damos adeus ao professor, escritor, poeta e entusiasta da literatura, que tanto contribuiu para com a cultura de nossa região. Seu legado único e as tantas alegres memórias que deixa, viverão eternamente em nossos corações", diz a publicação.

Segundo informações da família ao jornal O Globo, o escritor estava hospitalizado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para um procedimento cardíaco, mas morreu após complicações. O velório aconteceu na manhã desta terça-feira (26) e o sepultamento acontecerá na parte da tarde no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.