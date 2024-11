CPI das Bets convoca Gusttavo Lima e convida Felipe Neto para depoimento

O texto ressalta que o artista adquiriu 25% de participação da VaideBet. A empresa está sob investigação na Operação Integration, que apura lavagem de dinheiro e apostas ilegais.

A senadora aponta ainda que a relação do cantor com os administradores da VaideBet levanta dúvidas sobre a integridade das transações financeiras. "Além disso, Gusttavo Lima é garoto-propaganda da empresa".

Felipe Neto foi convidado pelo senador Dr. Hiran, a prestar informações sobre a promoção de apostas para a casa Blaze. "O depoimento do Sr Felipe Neto poderá trazer luz a alguns pontos que são cruciais aos trabalhos desta comissão, por exemplo como são feitos os contratos de promoção entre influenciadores e as casas de apostas, incluindo valores de propostas e de valores recebidos, modelo de recompensas, duração do contrato e pontos principais que o levaram a não mais promover casas de apostas".