A Fazenda: Sacha se irrita com brincadeira de Gui: 'Tá de sacanagem?'

Na tarde de segunda-feira (25) em A Fazenda (Record), uma brincadeira de Gui irritou Sacha. Mais tarde, os peões se acertaram.

O que aconteceu

Enquanto lavava a louça, Gui fez uma brincadeira e jogou a água das suas mãos na cabeça de Sacha, que estava embaixo do ator, mexendo no armário. Ao sentir a água, o ator imediatamente reagiu: "P*rra, moleque. Tá de sacanagem comigo? Para de tacar água com gordura na minha cabeça. Eu tô aqui embaixo fazendo uma parada."

"Eu tô aqui. Foi sem querer, foi mal, foi mal", se defendeu Gui.