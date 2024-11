Novos contraventores agitam 'Volta por Cima'; conheça a Família Barros

Gerson Barros (Enrique Diaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

Gerson é um sujeito de muitos inimigos declarados, é o patrono da escola de samba em que Rosana Bacellar (Viviane Araújo) era rainha de bateria e que Rique Nunes (Marcio Machado) era o carnavalesco quando a escola foi rebaixada. O contraventor é vaidoso e o líder da família que já teve o comando de seu pai.

Rodolfo Barros (José de Abreu) é o pai de Gerson. Ele não vê com bons olhos o isolamento que o filho adota como estratégia.

A transição de poder de pai para filho se deu de forma tranquila, com Rodolfo achando que continuaria a ter sua vontade respeitada e só o trabalho pesado ficaria a cargo do herdeiro. Mas estava enganado, já que Gerson tomou por completo o controle das coisas, sem lhe dar satisfação de nada. Para evitar um conflito com o filho, Rodolfo se afastou dos negócios e aproveita para curtir a vida.

Por fim, Marco Barros (Guilherme Weber) é sobrinho e afilhado de Rodolfo. Ele foi criado pelo tio desde pequeno, por isso cresceu ao lado de Gerson, a quem idolatra e defende em qualquer circunstância.

Marco e Gerson trabalham juntos nos negócios da família. O sobrinho de Rodolfo é um homem de fala mansa mesmo para maldades, que faz para ajudar o primo e o tio, mas em algumas circunstâncias revela seu outro lado, com ataques histéricos.