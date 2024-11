'Mania de Você': Fátima vira marionete de Robson em 2 cenas angustiantes

Fátima (Mariana Santos) vai viver mais dias angustiantes nas mãos do marido tóxico, Robson (Eriberto Leão), em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Recentemente, Diana (Vanessa Bueno) combinou com Fátima de enviar flores à amiga. As duas imaginam que assim Robson teria motivo para sentir ciúmes da esposa e passaria a valorizá-la mais.

No entanto, o asqueroso morreu de ódio ao ver as flores recebidas por Fátima. Debochado, o gerente do restaurante do resort pensará em uma forma de acabar com a autoestima da mulher.