Brigas, expulsões e mais: irmãs Minerato colecionam controvérsias

Ana Paula Minerato foi desligada da Gaviões da Fiel nesta segunda-feira (25), após supostas falas racistas. Essa, porém, não foi a primeira vez em que a agora ex-musa se envolveu em controvérsias.

Figurinhas carimbadas do Carnaval, Ana Paula e sua irmã Tati já viveram outras polêmicas:

Ana Paula e Tati estão brigadas e não se falam desde 2019. As duas teriam discutido no aniversário de uma delas e não têm contato desde então. A mãe das irmãs, Sylvia, tomou partido de Tati e também não fala com Ana Paula.