Bom coração, Edu sofre o pior golpe da vida em 'Garota do Momento'

No entanto, diversos obstáculos surgirão na vida do jovem casal. O primeiro é a decisão de Raimundo (Danton Mello) de não permitir que sua filha vá a um encontro com um rapaz.

Edu (Caio Manhente) e Celeste (Débora Ozório) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Depois, Ronaldo (João Vitor Silva) será o responsável por atrapalhar o futuro namoro. O irmão de Celeste se anima em apresentar seu amigo Mauro (João Vithor Oliveira) para ela, por isso, decide boicotar o romance dela com Edu.

Ronaldo rouba as cartas que Edu enviou à Celeste e as entrega a Mauro. Assim, o desenhista fica por dentro de tudo o que Celeste tem conversado com Edu e se encontra com a mocinha no lugar do verdadeiro admirador dela.

Enganada, Celeste se encontra com Mauro e fica sem conhecer Genoca, codinome usado por Edu nas cartas. Por consequência, Edu fica extremamente chateado por ter sido deixado de lado em seu primeiro encontro com a filha de Lígia (Palomma Duarte).

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.