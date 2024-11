Trio com Duda Beat, arrastão e furtos: como foi a Parada LGBTI+ no Rio

As ruas de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, ficaram coloridas durante a 29ª edição da Parada do Orgulho LGBTI+. A parada foi marcada pelo show da cantora Duda Beat e do ator da novela "Terra e Paixão", Diego Martins, que precisou interromper a apresentação devido a um arrastão no evento.

O que aconteceu

Duda levou para o trio elétrico sucessos como "Ai que Calor", música nova com Pablo Vittar, e seu hit "Bixinho" à capela, com o público cantando em coro. Pela primeira vez na parada, Duda Beat conversou com Splash e disse que está muito feliz com essa celebração, que além de ser um evento para festejar, também é um dia de luta: