Cena de sexo com Marquezine e Paes Leme viraliza: 'Surpresa viver uma bi'

Bruna Marquezine é a nova protagonista da série "Amor da minha vida", do Disney +, que conta com Fernanda Paes Leme, 41, no elenco. Na trama, Marquezine vive Bia, uma atriz que está passando por algumas crises em sua carreira e vida pessoal e tem seu caminho atravessado por Alice (Leme), uma mulher que trabalha num parque de diversões.

O que aconteceu

Em entrevista à Quem, Fernanda falou sobre como foi interpretar uma personagem bissexual, que se envolve com a protagonista. "Neste trabalho, vem a surpresa de viver uma personagem que é bissexual, com cena de sexo com a Bruna, então vai por esse lado da curiosidade".

Segundo Fernanda, ela foi escolhida para viver a Alice e só decidiu voltar para uma produção de ficção, por acreditar na trama da série. Nos últimos anos, Paes tem se dedicado à carreira como apresentadora, comandando o "Na Piscina, com Fê Paes Leme", "Quem não pode se sacode", ao lado de Gio Ewbank, parceria com quem apresenta também o videocast "Quem pode, pod". "Me surpreendi quando entraram em contato comigo", reflete.