'Volta por Cima': Neuza abre boca de sacola e revela segredo de Rosana

No capítulo de sábado (23), da novela "Volta por Cima" (Globo), Min-Ji conta para Jin o que aconteceu em Seul depois que ele abandonou as gravações do k-drama.

Jão avisa a Alberto que não mentirá para Nando. Madalena questiona Edson sobre a festa que deseja encomendar. Min-Ji e Jin são reconhecidos em um restaurante oriental. Osmar ouve a conversa de Cacá com Violeta e pede para ajudar.

Nando fica intrigado ao saber que outro fiscal será seu mentor. Roxelle procura Jão. Chico pede para reatar com Madalena. Capangas de Gerson Barros destroem a banca de Moreira.