Sthefany Brito se surpreende com fetiche de seguidor: 'Doido pra tudo'

Sthefany Brito, 37, se surpreendeu com o pedido inusitado de um seguidor nesta sexta-feira (22).

O que aconteceu

Uma pessoa anônima pediu para ver o pé da atriz. "Pode mostrar a sola do seu pé?", disse a pergunta enviada para ela no Instagram. Brito foi pega de surpresa: "Caracoles. Essa superou todas, já me pediram para mostrar o pé, mas a sola é a primeira vez".

Sthefany afirmou que o estado de seu pé decepcionaria a pessoa. "Deve estar suja porque só ando descalça em casa. Ia ser uma decepção", brincou ela. "Realmente, tem doido para tudo nessa vida", encerrou.