Documentário sobre Maurício Kubrusly abre mostra de cinema no RN

O documentário "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí", que narra a história do jornalista Maurício Kubrusly, 79, vai abrir a Mostra de Cinema de Gostoso, que começa nesta sexta-feira (22) em São Miguel do Gostoso (RN).

O que aconteceu

O documentário "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí" conta a história do jornalista da TV Globo, desde quando editou o primeiro jornal, ainda criança, até os grandes momentos à frente de quadros no Fantástico e no programa "Me Leva, Brasil".

O documentário conta com a participação de Gilberto Gil. Antes de se tornar repórter de TV, Kubrusly foi crítico de música.