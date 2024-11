Coleção completa da Playboy está à venda por R$ 73 mil; veja mais valiosas

Adriane Galisteu é musa n°1 de colecionador Imagem: Reprodução/Playboy

O capixaba começou a procurar mais edições que estrelassem a modelo e chegou até a Playboy — Galisteu foi capa da revista em 1995. Foi a primeira de muitas revistas do mesmo segmento.

"Os anos 90 foram dela, né. E 98 foi o ano em que Adriane casou com o Roberto Justus, o que não faltava eram revistas com ela. Eu juntava as revistas para ter as fotos e em muito pouco tempo já tinha muitas guardadas assim", conta.

Questionado sobre outras "musas" favoritas — destacando que ninguém se equipara a Galisteu — Lucas se diz um "noventista".

Lucas avalia que Luma de Oliveira é a maior musa da história da revista Imagem: Reprodução/Playboy

"No final dos anos 90, eu já era um adolescente, consumia muito a TV e as revistas, então não posso deixar de mencionar o impacto do axé. Carla Pérez, Sheila Carvalho e Sheila Mello foram realmente musas da Playboy que são muito inesquecíveis para mim. A Feiticeira também, a edição dela de agosto de 2000, foi uma das primeiras que eu comprei. E lógico, falando da história da Playboy, eu tenho muita paixão pela Luma de Oliveira, nem falando por mim, mas ela é a maior musa da história da Playboy. Não tem discussão", diz ele.