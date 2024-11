Chico: Record acaba com a bagunça em A Fazenda ao adotar nova regra na roça

A TV Record decidiu dar um ponto final na "bagunça" e adotar o "banco de tempo" como nova regra em dinâmica na Fazenda 16, afirmou o colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (20).

Na edição de ontem, ao iniciar a formação da roça, a direção do programa resolveu colocar o novo formato em ação, com 1 minuto para réplicas, com objetivo de organizar a vez de cada um falar. Isso ocorre após brigas e gritarias ao vivo e queixas do público em casa, que não entendia muito bem o que se falava no ar.