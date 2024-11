Lucas Pizane rebate influencer que escondeu joias ao visitar Pelourinho

Lucas Pizane se revoltou com um comentário feito por Duda Fournier, esposa do jogador de futebol Lucas Paquetá.

O que aconteceu

A influenciadora digital disse que escondeu as joias para não ser assaltada durante um passeio pelo Pelourinho, na Bahia. Duda mora com Paquetá na Inglaterra, onde o jogador atua no West Ham, na Premier League, primeira divisão do Campeonato Inglês.

O vídeo em questão foi postado no "close friends" da influencer. "Karina vai me fazer ir no Pelourinho. Tirei todos os meus adereços, até o brinco, com medo de alguém vir e arrancar a minha orelha. Depois ela quer me levar no Farol da Barra. Ah, gente, peraí! Até a minha aliança eu tirei, a pessoa está um pouco assustada", disse no post, que foi excluído logo em seguida.