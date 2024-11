Kate Moss diz que foi forçada a posar de topless aos 15 anos: 'Nunca quis'

Kate Moss, 50, recordou que foi pressionada para realizar ensaio fotográfico de topless aos 15 anos.

O que aconteceu

Moss iniciou no mundo da moda aos 14 anos e, desde cedo, foi pressionada para fazer ensaios sensuais, apesar da pouca idade. Durante participação no podcast Fashion Neurosis with Bella Freud, a top britânica recordou um ensaio para a revista The Face, quando tinha 15 anos, e precisou posar de topless.

Modelo contou que o fotógrafo na época disse que se ela se recusasse não seria chamada para outros trabalhos. "Quando eu era muito jovem, comecei a trabalhar e a fazer fotos de topless. Eu nunca quis ficar de topless. Eu chorava, mas tive que superar isso porque o fotógrafo dizia: 'Se você não fizer, não vou te chamar para o próximo trabalho'."