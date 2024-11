Rafa Kalimann mostra a barriga em dia de sol e milho cozido

A influenciadora Rafa Kalimann, de 31 anos, aproveitou o feriadão no Rio de Janeiro para curtir o sol, a praia e comer milho cozido nas areias do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Rafa Kalimann aproveitou o feriado prolongado no Rio de Janeiro, em virtude do G20, para aproveitar a praia. Nas areias da Barra da Tijuca, a influenciadora tomou sol com um biquíni verde.

A influenciadora também aproveitou a manhã e tarde desta segunda-feira (18) para comer milho cozido. Ela também entrou no mar para refrescar.