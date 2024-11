A Fazenda: Esposa de Yuri diz que Fernando Presto será processado

Em uma live de Erlan Bastos no canal do YouTube Em Off deste domingo (17), o apresentador comentava as discussões protagonizadas entre os peões no último domingo, quando a esposa do dançarino entrou na live e interagiu com apresentador. A atriz escreveu:

Aqui a esposa do Yuri, obrigada pelo seu olhar aguçado. Família toda te assistindo. Fernando será processado por calúnia e difamação. Beijos.

O perfil de Leoni no Youtube existe desde 2013 e é usado pela atriz como um portfólio. Ela foi procurada pela reportagem, mas ainda não respondeu aos pedidos de mais informações.