Vista do Burj Khalifa: Virginia Fonseca mostra hospedagem de luxo em Dubai

Virginia Fonseca deu detalhes neste sábado (16) do hotel em que está hospedada em Dubai, nos Emirados Árabes.

O que aconteceu

Através de seu Instagram, Virgínia mostrou uma suíte de dois andares em que está hospedada junto a outros amigos em Dubai.

Em uma sequência de vídeos, ela deu detalhes dos três quartos, três banheiros em mármore com banheira, cozinha, closets, sala de jantar e sala de estar, além de um terraço privativo com vista para pontos turísticos locais, como o edifício Burj Khalifa. A suíte ainda conta com elevador exclusivo e gadget para solicitar serviços.