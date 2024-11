Rodrigo Simas é galã? Ator afirma que esse não é seu objetivo

Simas revelou quais papéis na TV, teatro ou cinema o têm instigado: "Depende do produto, depende da personagem, porque às vezes, tentar se destacar em outras coisas não o que a personagem quer, não é isso que o produto espera da gente. Mas fico, talvez, mais interessado em personagens que me tiram do lugar comum. Acho que está me instigando mais como artista hoje".

O namorado de Agatha Moreira não deseja mais interpretar personagens tão jovens: "Olha, o que eu gostaria eu não sei, talvez saiba o que não gostaria mais. Talvez coisas que já tenha feito e que hoje um pouco mais velho não me caiba mais, como personagens mais jovens. Não estou diminuindo esse lugar, acho muito potente e muito interessante, mas, talvez, para mim, interesse um outro lugar agora".

Questionado sobre escolher os papéis que irá interpretar, Rodrigo responde: "Acho que tem momentos e momentos... Aqueles que a gente tem que ter uma sabedoria de escolha, mas tem momentos também que acho que oportunidades acontecem que a gente também não pode fechar as portas".