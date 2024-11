Maju Coutinho diz não querer filhos e detalha relação com netos do marido

A apresentadora destacou que a decisão de congelar óvulos foi mais como uma forma de prevenção caso mude de ideia. "Sim, fiz lá atrás, quando comecei a engatar profissionalmente. Queria fazer essa prevenção", contou.

Maju tem dois enteados, Gustavo e Danilo, frutos de uma relação anterior de Agostinho. Ela destacou que sua relação com os dois é como se ela fosse "quase uma irmã mais velha".

Contou também detalhou como é a relação com os dois netos de Agostinho, mas a jornalista negou que seja chamada de "vódrasta". "Eles me chamam de Maju. São dois, tem a Laura, que já é adolescente, muito querida, e o Murilo, que é uma criança e virou meu xodó. Esses dias, estávamos numa festa, conversei com ele um pouco e na hora de ir embora, ele me deu um abraço: 'Maju, vou sentir muita saudade'".