Diretor explica retorno de 'Tieta' à Globo mesmo com 'tramas proibidas'

Incesto, pedofilia, mamilos e diversas cenas de nudez explícita são situações vistas na trama de "Tieta". E qual teria sido o motivo de a Globo ter escolhido a novela com "temas proibidos" para as tardes do canal? Gabriel Jacome, diretor de gestão de conteúdo da Globo, em entrevista ao jornal O Globo, afirma que o folhetim abre a celebração dos 60 anos da emissora.

A escolha de 'Tieta' para substituir 'Alma gêmea' no Vale a Pena Ver de Novo abre as comemorações dos 60 anos da emissora. É uma das novelas mais vistas e comentadas da História do canal. Traz com muito humor e personagens icônicos uma importante reflexão sobre o país, os hábitos e a cultura brasileira de 35 anos atrás. Uma trama atemporal que Aguinaldo Silva criou brilhantemente.

Diretor diz que aposta que a novela vai conquistar novos telespectadores. "Tieta é uma mulher que lutou por liberdade e justiça num contexto pouco propício. Mesmo com todos os desafios, ela não se deixou abater e venceu. Uma história divertida e cativante que vai resgatar memórias e se conectar com novas gerações."