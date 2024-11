Rafael Vanucci grava vídeo em prantos: 'Não sei o dia de amanhã'

Rafael Vannucci, 45, gravou um vídeo em que aparece chorando, em tom de despedida.

O que aconteceu

O cantor preocupou seus seguidores com a gravação. Vanucci deixou um recado para as mães de suas duas filhas, dizendo que não sabia se estaria vivo dia seguinte. "Estou aqui em casa, domingo à noite, e precisava fazer esse vídeo. Não sei se vou estar vivo amanhã e queria deixar isso registrado. Eu queria agradecer a duas pessoas muito importantes na minha vida, que são as duas mães das minhas filhas".

Ele, então, mandou o recado para a mãe de sua primeira filha. "Carla, a gente era tão novo, né, tinha 17 anos quando a gente teve a Vitória. Obrigado por ter me dado o presente maior da minha vida. Eu acho que me tornei o homem que sou, o profissional que sou, porque a gente teve a Vitória. Muito obrigado, Carla, por tudo".