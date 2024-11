Chico: Peões não deveriam ouvir narração de Galisteu em provas de A Fazenda

Bárbara Saryne vai na linha contrária e acredita que a apresentadora, neste caso, fez bem em interferir no jogo.

No geral, a Galisteu tem realmente feito algumas interferências nas provas e, no geral, ela está um pouco mais solta, opinado mais. Acho que até pelo fato de o elenco ser difícil de controlar nas formações da roça, por exemplo. Ela tem falado mais, exposto mais opiniões nos próprios discursos... Agora, acho que ali na prova ela tinha que avisar também. A pessoa vai continuar montando um negócio completamente errado ou vai deixá-la perder tempo até o final? Bárbara Saryne

Dia de eliminação em A Fazenda

A oitava roça de A Fazenda é formada por Flora, Gizelly e Vanessa. Luana venceu a 9ª Prova do Fazendeiro e, por isso, escapou da berlinda. O resultado será anunciado na noite desta quinta.

Segundo a enquete de Splash, Vanessa e Flora seguiam em uma disputa acirrada sobre o favoritismo, em um resultado parcial, apurado às 10h45. Enquanto a ex-Casamento às Cegas somava 39,7%, a filha de Arlindo Cruz tinha 36,9% e a ex-BBB, 23,76% dos votos. Quem recebe menos votos é o eliminado. A enquete de Splash não interfere no resultado oficial do reality show.