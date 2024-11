Perfil de conteúdo adulto da esposa de Nego Di se torna o mais acessado

Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, se tornou um verdadeiro sucesso ao ter o perfil mais acessado em uma plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Casada com o comediante, a influenciadora estreou na plataforma adulta no dia 7 de novembro. Desde então, Gabriela tem alimentado seu perfil com fotos e vídeos picantes.

Após 24 horas de sua estreia, Gabriela Sousa já se tornou o perfil mais acessado do Privacy. De acordo com dados da plataforma, em um levantamento compartilhado pela Quem, a esposa de Nego Di conquistou um faturamento 93,19% maior do que a média que outros criadores de conteúdo ganham.