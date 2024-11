Assalto, acidente e prisão em ilha: 3 pessoas se dão mal em 'Mania de Você'

Os próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) ficarão bem movimentados e não serão nada bons para três personagens.

O que vai acontecer

Viola (Gabz) vai sofrer um assalto e bater a cabeça ao cair de uma ribanceira. Isso ocorre após a chef ser acusada de roubar Luma (Agatha Moreira). Desacordada e machucada, ela será levada para um abrigo comunitário, onde precisará de ajuda para recomeçar sua vida.