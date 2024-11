Joyce assina atestado de burrice e é ameaçada de morte em 'Volta por Cima'

Joyce se faz de tonta e tenta enganar Violeta. "Não posso ajudar. Isso não é meu", responde.

Porém, a criminosa mostra uma foto em que a irmã de Belisa (Betty Faria) está com o brinco. "Ah, não? Não é seu? E o que é isso aqui?", questiona. "Ah, minha querida. Esse brinco é de uma joalheria famosa, não é exclusivo. Outras pessoas têm. Eu disse que esse não é meu, porque o meu par está muito bem guardado!", afirma a falida.

Irritada com as mentiras de Joyce, Violeta ameaça a vida da rival. "Tô perdendo meu tempo ouvindo mentiras, uma atrás da outra. Vir aqui só serviu pra avisar que, se quiser manter esse seu pescoço alongado e bonito, com cada vértebra intacta: fica longe do Osmar", fala.

