Melodias pegajosas e atemporais triunfam em show da banda inglesa Keane

É um tipo de rock que tomou as paradas no início dos anos 2000. O Keane caminhava, ali, em uma calçada que havia sido pavimentada por nomes como Travis e Coldplay (o primeiro já havia lançado quatro discos em 2004; o segundo, dois).

Mas o Keane seguiu por uma trilha própria, graças ao talento de Tom Chaplin (vocal), Tim Rice-Oxley (teclado), Richard Hughes (bateria) e Jesse Quin (baixo) para compor melodias que grudam no ouvido.

Show do Keane no sábado (9), em São Paulo Imagem: Divulgação

Foi o que o animado público paulistano testemunhou desde o início do show, aberto por "Can't Stop Now", a sétima faixa de "Hopes and Fears". Pouco depois, veio "Bend and Break", com versos como "Eu vou te encontrar do outro lado/ Eu vou te encontrar na luz/ Se eu não sufocar/ Eu vou te encontrar pela manhã, quando você acordar", que ganharam uma chuva de papel picado.

Ao vivo, as músicas soam mais encorpadas. Chaplin tem uma voz quente e os músicos desenrolam as canções com uma bela sofisticação rítmica.

Além das faixas de "Hopes and Fears", a banda mostra hits de outros álbuns, como a agitada "Is It Any Wonder?", de "Under the Iron Sea" (2006).