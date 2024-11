Modelo e ator: Conheça Jullio Reis, noivo e pai do filho de Manu Gavassi

Nesta sexta-feira (8), Manu Gavassi anunciou que está grávida do primeiro filho. O pai é Jullio Reis. O casal está junto desde meados de 2021. Em maio deste ano, Manu e Jullio anunciaram o noivado.

O que aconteceu

Jullio é modelo e ator. Aos 27 anos, ele é figurinha carimbada nos grandes eventos de moda, como a São Paulo Fashion Week. Também participou da semana de moda de Milão, na Itália.

Nos últimos anos, Jullio tem se dedicado a vida de ator. Ele está no elenco do filme Homem com H, que narra a vida do cantor Ney Matogrosso. Na trama, Jullio interpreta Cazuza, grande amor da vida de Ney.