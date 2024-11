Angélica faz pedido especial para 2025: "Espero um ano de trabalho"

E a loira ainda emenda o que esperar do ano que bate à porta. "Para 2025, espero um ano de trabalho mesmo, estou com um projeto especial que acho que vai rolar no primeiro semestre. E tô bem dedicada à divulgação agora do 51, então, estou bem envolvida ainda com isso. Eu estou feliz de poder fazer esses projetos, assim, que pra mim, todos têm muito propósito. Cada um com uma história, cada um com sentido pra mim, mas todos feitos à mão, literalmente, e com tempo. Com tempo pra minha família, com tempo pro programa, com tempo pra tudo. Tá bem gostoso.' conclui, Angélica.