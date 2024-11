Relembre a polêmica de Rafael Cardoso com post homofóbico

A polêmica fez com que outros episódios voltassem à tona. No ano passado, o ator gerou revolta na web ao fazer um comentário de cunho homofóbico nas redes sociais.

Tudo começou quando Nego Di surgiu na internet detonando o ator João Guilherme por usar um cropped. "Precisa de toda essa alegoria, de toda essa perfumaria pra dar o r*bo? É isso que o cara busca quando usa esse tipo de roupa. O cara quando usa esse tipo de look tá andando com uma placa atrás dizendo 'Enfie'", disse o ex-BBB.

Rafael Cardoso deu apoio ao pronunciamento polêmico do comediante. "Bah, negão, tô contigo!", disse ele na ocasião.