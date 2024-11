Peões acusam Sacha de planejar prejudicar Sidney: 'Para você se machucar'

"Acho que é essa a intenção, que você se lesione mais", completa Babi. "Só para não colocar o Zé."

"Vou te emprestar minha bermudinha, ai você vai no Faro e você fala: 'To lesionado, me pôs e quer que me lesione mais'", continua Fernando.

"Eu acho que é essa a intenção. Porque você é bom de prova", completa a ex-Panicat.

"Eu falei ontem e todos os amigos dele sabiam, tanto que eles vem te perguntar como tá sua perna. Ele sabe da sua lesão, então ele fez sabendo. Não dá para falar que não sabia", diz Fernando e sai do grupo.

Juninho diz que se ofereceu para fazer o touro, mas Sacha ignorou. "Você se ofereceu, ele sabe, ai ele me coloca e depois quer fazer VT de bom moço e ajudar?"

Mais cedo, Juninho procurou Sidney, Babi e Fernando para explicar a fala de Sacha durante a delegação. O ator havia dito que colocaria "seu amigo Juninho" para cuidar dos porcos, porque o cantor havia pedido. O cantor explica que não é amigo, nem pensa se aliar com o fazendeiro: "Eu não ia nem falar, porque na minha cabeça não pensei que vocês achariam nada de mim. Melhor avisar como foi."