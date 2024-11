Leão: cobertura da Globo sobre eleições nos EUA foi vergonhosa e exagerada

Achei uma coisa meio boba e meio subserviente. Realmente fica aí esse registro porque, sabe, a gente tem que começar a ver os Estados Unidos como um outro país. É importante? É, porque eles se fizeram importante, eles se colocam como importante, mas até por isso mesmo acho que a gente para de ser tão subserviente aos Estados Unidos. E acho que a nossa televisão, quer dizer, a nossa comunicação brasileira precisava ter uma independência maior nesse sentido.

É importante cobrir? É importante cobrir, claro, mas não com esse desvelo. Parecia-se que eles estavam deslumbrados, sabe, por estarem nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, gente. Nosso país é tão grande e tão importante quanto, ou mais. A gente viu tanto, inclusive, bobagem na eleição de um presidente bandido, né?! Que estava pra ser condenado e que não vai ser.

Leão Lobo

GloboNews aumentou a audiência

A edição especial do Jornal da Globo rendeu à emissora 5 pontos de audiência em São Paulo. Cada ponto na região equivale a 76.953 domicílios ou 206.674 indivíduos.

A GloboNews liderou a audiência entre os canais de notícias entre indivíduos com pay TV (no PNT, em São Paulo e no Rio) durante o informativo, ficando 248% acima do segundo colocado. Em São Paulo, houve um aumento de 977% na faixa de horário em comparação às quatro semanas anteriores, levando o canal noticioso a ocupar o segundo lugar no ranking da TV por assinatura, ficando atrás apenas do Viva.

