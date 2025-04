Diego Hypolito tem sua terceira crise de riso no BBB 25

Constrangido diante das câmeras, ele se autocensurou pela atitude espontânea. "Ai, Diego, para!", disse a si mesmo, contendo-se e retomando os exercícios.

Já é a terceira crise de riso que Diego Hypolito tem dentro do BBB. A primeira se deu durante uma conversa com a irmã, Daniele Hypolito, 40, enquanto ambos cumpriam o primeiro Castigo do Monstro da temporada. Já a segunda ocorreu nesta madrugada, quando Diego viu Vitória Strada, 28, imitar a expressão dele ao dar risada.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne