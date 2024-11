Cobertura das eleições nos EUA eleva Ibope da GloboNews em quase 1000%

A cobertura especial das eleições norte-americanas na Globo e na GloboNews alcançou mais de 34 milhões de pessoas entre a noite de terça-feira (5) e a madrugada de quarta (6).

O que aconteceu

A edição especial do Jornal da Globo rendeu ao canal carioca 5 pontos de audiência em São Paulo. O programa foi comandado por Renata Lo Prete, 60, e contou com transmissão simultânea na TV aberta e fechada, pela GloboNews.

A GloboNews liderou a audiência entre os canais de notícias entre indivíduos com pay TV (no PNT, em São Paulo e no Rio) durante o informativo, ficando 248% acima do segundo colocado. Em São Paulo, houve um aumento de 977% na faixa de horário em comparação às quatro semanas anteriores, levando o canal noticioso a ocupar o segundo lugar no ranking da TV por assinatura, ficando atrás apenas do Viva.